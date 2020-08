Neuauflage von „Der Prinz von Bel-Air“ geplant

Das Vorhaben werde derzeit Streamingdiensten wie Netflix und HBO Max angeboten.Smith spielte in der Original-Sitcom (1990-1996) einen Jungen aus einem armen Viertel in Philadelphia, der zu seinen reichen Verwandten in den kalifornischen Nobelort Bel Air geschickt wird. Das brachte lustige Verwicklungen mit sich.Die Neuauflage soll nun aber ernster werden. Vorbild ist ein vierminütiges Video aus dem vergangenen Jahr von Nachwuchsregisseur Morgan Cooper in den sozialen Medien, der dem Stoff einen dunkleren Ton verpasste. In der Neuauflage soll die Vorgeschichte des Protagonisten erzählt werden, die Handlung drehe sich um seinen Kampf mit Gangmitgliedern.Die Idee im Trailer fand im Netz sofort Zustimmung, auch Smith begeisterte sich für das Video. Cooper soll nun an dem Skript mitschreiben und bei der Neuauflage Regie führen. Über einen möglichen Drehstart und die Rollenbesetzung wurde zunächst nichts bekannt.

dpa