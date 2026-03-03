24 Stunden zuvor sind die Folgen mit Maximilian Brückner als Kommissar Max Steiner und Ferdinand Seebacher als Inspektor Felix Burger bereits auf ORF ON abrufbar.<BR \/><BR \/>In weiteren Rollen sind etwa Alfred Dorfer als Pathologe Dr. Tom Wippler, Doris Golpashin als Chefin Major Evelyn Leitner und Sophie Borchhardt als Max' Tochter Anna zu sehen. <BR \/><BR \/>Ermittelt wird etwa rund um einen gescheiterten Bombenanschlag und einen Todesfall in einem Fiaker. Regie führten Andreas Kopriva und Esther Rauch, die versuchten, auch Wien eine Hauptrolle zuteil werden zu lassen.