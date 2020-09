Neuer Bond-Trailer: Kinostart im November

„Die Vergangenheit ist nicht tot“, warnt Bond, der es in dem Film mit dem bösartigen Wissenschaftler Safin (Rami Malek) zu tun bekommt. Der Agenten-Thriller, in dem auch Léa Seydoux, Lashana Lynch und Christoph Waltz mitspielen, soll am 12. November in die Kinos kommen.Die Produzenten halten damit trotz Unsicherheit in der Corona-Krise und reduzierten Kapazitäten in den Kinosälen am geplanten Starttermin fest. Am Dienstag hatten sie ein neues Plakat zu dem Actionthriller veröffentlicht, der bereits seit Monaten abgedreht ist. Wegen der Coronavirus-Pandemie wurde der Start mehrfach verlegt. Ursprünglich sollte der 25. James-Bond-Film im April anlaufen. Der Kartenvorverkauf für „Keine Zeit zu sterben“ hatte teils schon begonnen.Zuvor war die Premiere schon zweimal verschoben worden. Zunächst war Regisseur Danny Boyle wegen „kreativer Differenzen“ vom Projekt zurückgetreten und durch den US-Amerikaner Cary Joji Fukunaga ersetzt worden. Dann wurde der Termin um weitere 2 Monate verlegt, weil das Drehbuch nachgebessert werden sollte.Hauptdarsteller Craig, der den Geheimagenten erstmals in „Casino Royale“ (2006) spielte, hat angekündigt, dass er die Rolle nach seinem fünften Einsatz abgeben will ( STOL hat berichtet ). „Dieser nächste James-Bond-Film wird mein letzter“, bestätigte der 52-Jährige in der US-Comedyshow „Saturday Night Live“. „Aber es wird einer der besten werden.“

dpa