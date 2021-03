Nomadland gewinnt wichtigen US-Produzentenpreis

Die PGA-Preise gelten als Barometer für die Oscars, die in diesem Jahr am 25. April verliehen werden. „Nomadland“, auf einem Sachbuch basierend, erzählt die Geschichte einer 60-Jährigen (gespielt von Frances McDormand), die nach dem Tod ihres Mannes als moderne Nomadin im Wohnwagen durch die USA zieht.Im Fernsehbereich gewann die britische Königshaus-Serie „The Crown“ den Spitzenpreis als beste Drama-Serie, beste Comedy-Serie wurde die kanadische Reihe „Schitt's Creek“. Ohne Auszeichnung blieb die von der deutschen Regisseurin Maria Schrader inszenierte Netflix-Serie „Unorthodox“ mit Shira Haas in der Hauptrolle. Als beste Miniserie wurde stattdessen „Das Damengambit“ ausgewählt.Über die Preise stimmten mehr als 8000 Filmproduzenten ab. Die Trophäen der Hollywood-Produzenten wurden im Rahmen einer virtuellen Show vergeben.

apa