„Prison Break“-Star Miller will keine heterosexuellen Rollen mehr spielen

Miller ist der breiten Masse vor allem durch seine Rolle als Michael Scofield in der US-amerikanischen TV-Serie „Prison Break“ bekannt, der sich verhaften lässt, um seinem Bruder zum Ausbruch aus dem Gefängnis zu verhelfen.Die Serie lief ab 2005 für 4 Staffeln, wurde anschließend abgesetzt und 2017 erneut aufgenommen. Es gab bereits Gerüchte über eine mögliche 6. Staffel.Diese wird nun – sollte sie überhaupt produziert werden – ohne ihren Hauptstar auskommen müssen. Denn Wentworth Miller, der sich 2013 als homosexuell outete, hat sich bereits von der Rolle verabschiedet.In den sozialen Medien schrieb der Schauspieler:(Ich bin raus. Aus Prison Break. Offiziell. Nicht wegen der Aufregung in den sozialen Medien () (obwohl das auch dazu beigetragen hat). Ich möchte einfach keine heterosexuellen Rollen mehr spielen. Ihre Geschichten wurden wieder und wieder erzählt. Also. Kein Michael mehr. Solltest du ein Fan der Serie gewesen sein und auf weitere Staffeln gehofft haben ... ich kann deine Enttäuschung verstehen. Es tut mir leid. Solltest du dich jetzt aufregen, weil du dich in einen fiktiven, heterosexuellen Mann verliebt hast, der von einem homosexuellen echten Menschen gespielt wurde... Damit musst du jetzt selbst umgehen. – W.M.)Millers weiblicher Co-Star aus „Prison Break“, Sarah Wayne Callies, in deren Rolle der Gefängnisärztin Dr. Sara Tancredi sich Michael Scofield verliebt, sowie auch sein Serien-Bruder Schauspieler Dominic Purcell haben ihrem Kollegen volle Unterstützung und Verständnis zugesichert.

liz