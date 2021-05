Russische Schauspielerin soll im Oktober zur Raumstation ISS fliegen

Für einen Filmdreh auf der Raumstation ISS ist die russische Schauspielerin Yulia Peresild ausgewählt worden. Die 36-Jährige werde am 5. Oktober gemeinsam mit Regisseur Klim Schipenko in einer Sojus-Rakete vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan aufbrechen, teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos am Donnerstag mit.