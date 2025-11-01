Karyo war unter anderem für seine Rolle im Action-Thriller „Nikita“ von Luc Besson aus dem Jahr 1990 bekannt.<BR \/><BR \/>In der Türkei geboren und in Paris aufgewachsen, begann Karyo das Schauspiel am Theater, bevor er sich im französischen Kino der 1980er-Jahre einen Namen machte. International wurde er etwa als Schurke im James-Bond-Film „GoldenEye“ (1995) und als Gangster in „Bad Boys“ (1995) mit Will Smith bekannt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1232943_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In seiner jahrzehntelangen Karriere hat Karyo in rund 80 Filmen sowie einigen Serien gespielt.