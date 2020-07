Schauspielerin Kate Winslet wird vom Filmfestival in Toronto geehrt

Die britische Schauspielerin Kate Winslet (44) wird in diesem Jahr vom Filmfestival in Toronto geehrt. „Kates brillante und mitreißende Leinwandpräsenz fängt Zuschauer und Schauspieler ein, unterhält sie und inspiriert sie“, sagte Joana Vicente, Chefin des Filmfestivals in der ostkanadischen Metropole, laut Mitteilung in der Nacht zum Freitag zur Begründung.