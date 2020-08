Schlagerstar Michael Wendler wird Juror bei RTL-Show „DSDS“

Der 48-Jährige postete die Nachricht auf seinen Social Media-Accounts. „Du hattest mich nach dem ersten Hallo, Dieter!“, sagte er laut RTL an die Adresse von Chefjuror Dieter Bohlen (66). Und weiter: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und ich bin sicher, dass wir alle sehr viel Spaß haben werden und tolle Talente finden.“Auch die „Bild“-Zeitung berichtete über die Personalie. Kürzlich wurde bekanntgegeben, dass der Popsänger Mike Singer (20) einen Platz in der Jury einnehmen wird. „DSDS“-Urgestein Bohlen wird auch in der kommenden Staffel dabei sein.

dpa