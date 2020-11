Sean Connerys erste James-Bond-Pistole wird versteigert

Die Handfeuerwaffe, die der jüngst gestorbene Sean Connery in seinem legendären ersten Auftritt als Geheimagent in „James Bond jagt Dr. No“ 1962 abfeuerte, ist das Toplos einer Hollywoodauktion, die am 6. Dezember über die Bühne geht.