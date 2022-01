Seit 22 Jahren im ORF: „Millionenshow“ feiert 1000 Ausgabe

Insgesamt wurden bisher 27.173 Fragen gestellt, mehr als 2200 Kandidaten verließen das Studio mit einem Gewinn in der Tasche.Der ORF hatte das 1998 als „Who Wants to Be a Millionaire?“ gestartete britische TV-Format 2 Jahre später übernommen. Nach 6 Folgen mit Fendrich präsentierte Barbara Stöckl ab Mai 2000 die nächsten 105 Folgen der Sendung. Unter ihrer Moderation wurde am 19. Februar 2001 erstmals auch der Hauptgewinn – damals 10 Millionen Schilling – vom damals 34-jährigen Vorarlberger Anton Sutterlüty geknackt.Seit September 2002 stellt Assinger die Fragen mit je 4 Antwortmöglichkeiten und der Option auf Joker-Hilfe. Bei ihm räumten bisher 5 Frauen und 3 Männer die Million ab. Weitere 17 Mal wurde die 15. Frage gestellt, wie der ORF am Freitag vorrechnete. In den bisher 1000 Folgen sind im Übrigen Promi-, Junior- und andere Spezialausgaben nicht berücksichtigt.

apa