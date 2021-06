„Sex and the City“-Neuauflage: Weitere Ehemänner und Freunde mit dabei

Handler spiele wieder als Charlottes Ehemann Harry Goldenblatt mit, Eigenberg als Mirandas Partner Steve Brady, wie die Produktionsfirma WarnerMedia mitteilte.Garson und Cantone werden erneut in die Rollen des schwulen Ehepaars und Freunde der New Yorker Frauen, Stanford Blatch und Anthony Marantino, schlüpfen. Im Januar hatte der Streamingdienst HBO Max die Neuauflage der Kultserie (von 1998 bis 2004) um New Yorker Frauen und ihre Liebesabenteuer verkündet , mit Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis als Hauptdarstellerinnen und als ausführende Produzentinnen an Bord.

apa