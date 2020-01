„Sind die für Mama?“: Falsche Untertitel bei Vereidigung sorgen für Schmunzeln

Dabei standen der 33 Jahre alte ÖVP-Chef Sebastian Kurz und Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen nebeneinander und darunter zum Beispiel – ungewollt komisch – der eingeblendete Untertitel „Na, na du Küken?“. Der ORF entschuldigte sich.





Aufgrund eines Abwicklungsfehlers seien in der ORF-TVthek die Untertitel der vorhergehenden Sendung wiederholt worden, bestätigte der österreichische Sender. Sie waren nach ORF-Angaben vom Mittwoch sichtbar, wenn Zuschauer sich die Untertitel anzeigen ließen.Das Hauptprogramm von ORF2 sowie der TVthek-Livestream seien nicht betroffen gewesen.„Die falschen Untertitel wurden in der TVthek umgehend gelöscht und durch die korrekten ersetzt. Es werden Maßnahmen gesetzt, damit ein derartiger Fehler nicht mehr vorkommt“, hieß es in der Stellungnahme. Der ORF bedauere den Vorfall und entschuldige sich dafür

apa/liz