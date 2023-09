S’Landl sauber halten: Naturdoku heute im Kino

Als ob es nämlich nicht schon genug wäre, dass die Meere auf Grund der Erderhitzung ungewöhnlich warm werden und verheerende Stürme produzieren, gerät auch noch eine Unmenge an Plastikmüll in die Ozeane. Wieviel, davon macht man sich als Bergbewohner mit gelegentlichem Ausflug an halbwegs saubere Badestrände keinen Begriff.Der deutsche Filmemacher Steffen Krones hat mit seiner Kamera nun einen Selbstversuch unternommen. Nach einem Werbedreh auf den Lofoten freundet er sich mit dem Inuit Kris an. Gemeinsam mit ihm will er die Reise des Mülls von Dresden bis an die arktische Küste nachverfolgen – als Beispiel für ein weltweites Problem. Dazu baut er Bojen mit GPS-Sender und schickt sie auf die Reise flussabwärts.Diese Aktion ist der beste Vorwand, um mit allerlei Forschenden und Aktivisten ins Gespräch zu kommen, die sich professionell mit der Thematik beschäftigen. All das Plastik, das sich u.a. an den Küsten der vielen tausenden norwegischen Inseln ansammelt, zerfällt innerhalb weniger Jahre und Jahrzehnte in Mikroplastik. Und das kommt über die Meeresbewohner wieder zurück zu uns Menschen und über die Plazenta sogar in die Körper ungeborener Kinder. Was es dort anrichtet, erklärt der Film zwar nicht ganz genau. Allzu gut kann es medizinisch aber nicht sein.Krones filmt stattdessen wunderschöne Bilder aus dem Norden, als Kontrast zu den hässlichen Aufnahmen vermüllter Küsten, die nicht nur ihn und seinen Freund schockieren. Das funktioniert auch im Kino gut, auch wenn das Thema in einer kürzeren Fernseh-Doku genauso gut aufgehoben ist. „The North Drift“ ist ein sympathische Naturdoku, bei der keine mahnende Altherrenstimme zur Besserung aufruft, am Ende aber doch eine Warnung an die Menschheit laut wird. „Sauber haltn, s’Landl,“ wie schon Werner Pirchner wusste.