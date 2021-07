Sommerkino unter freiem Himmel in Bozen

In den nächsten Wochen werden an verschiedenen Orten im Stadtgebiet wieder lustige, tiefsinnige und spannende Filme zu sehen sein. Los geht es am Freitag, 16. Juli, im Semirurali-Park mit dem Kultfilm „The Blues Brothers“.Mit dem Sommerkino unter freiem Himmel möchte das städtische Ressort für Bürgerbeteiligung den Menschen ein weiteres Stück lieb gewordener Normalität zurückgeben. Groß war deshalb der Wunsch bei allen Beteiligten, ein unterhaltsames Kinofilmprogramm auf die Beine zu stellen.Bis Ende August finden teils mehrmals wöchentlich Kinoabende statt. Als Aufführungsorte dienen neben dem Semirurali-Park der Garten des Premstallerhofs am Bozner Boden, der Kapuzinerpark, aber auch ungewöhnlichere Standorte wie die Nazim-Hikmet-Passage im Europaviertel, der Drusetto-Sportplatz, das Jugendzentrum „Villa delle Rose“ und der St.-Vigil-Platz in Haslach.Wie der Stadtrat für Bürgerbeteiligung Angelo Gennaccaro erklärte, finden die Filmabende an Orten statt, die sich vor allem auch organisatorisch eignen, zumal aufgrund der Corona-Bbeschränkungen nur eine begrenzte Besucheranzahl zugelassen sei und Eingangskontrollen durchgeführt werden müssten.Doch man habe aus der Not eine Tugend gemacht. „So können die Kinobesucherinnen und Kinobesucher neue Orte entdecken und schätzen lernen, denn Bozen ist mehr als das Stadtzentrum und die touristischen Highlights. Es sind die Menschen, die hier wohnen, die die Stadt ausmachen, und diese haben wieder Lust auf gemeinsame Erlebnisse.“Zusammengestellt wurde das Sommerkinoprogramm gemeinsam mit den Vereinen Be Young, Arci Bozen, La Strada-Der Weg, USSA und Young Inside, mit denen das Ressort für Bürgerbeteiligung, dem auch das Jugendressort zugeordnet ist, bereits seit Jahren zusammenarbeitet.Der Zugang ist nur mit gültiger Sitzplatzreservierung möglich. Eintrittskarten können online reserviert werden. Die Aufführungen beginnen um 21.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.16. Juli Semirurali-Park: THE BLUES BROTHERS19. Juli Garten Premstallerhof: LE RICETTE DELLA SIGNORA TOKU23. Juli Semirurali-Park: IN VIAGGIO VERSO UN SOGNO26. Juli Garten Premstallerhof: WALL-E (in deutscher Sprache)28. Juli Nazim-Hikmet-Passage: COOL RUNNINGS30. Juli Semirurali-Park: PETS 2 - VITA DA ANIMALI2. August Garten Premstallerhof: PANICO AL VILLAGGIO4. August Nazim-Hikmet-Passage: I MAGNIFICI PERDENTI5. August Sportplatz Drusetto: HOCKEYTOWN6. August Semirurali-Park YESTERDAY (in deutscher Sprache)9. August Kapuzinerpark: BARAN11. August Jugendzentrum Villa delle Rose: SNOOPY AND FRIENDS13. August Semirurali-Park: IL COLPEVOLE16. August Kapuzinerpark: DER SOHN VON RAMBOW (in deutscher Sprache)17. August St.-Vigil-Platz: CHIEDI CHI ERANO DIBIASI E CAGNOTTO18. August Jugendzentrum Villa delle Rose: PERSEPOLIS19. August Sportplatz Drusetto: ARMIN ZÖGGELER / LEO GURSCHLER (in deutscher Sprache)24. August St.-Vigil-Platz: DIECI GIORNI SENZA LA MAMMA25. August Jugendzentrum Villa delle Rose: JOKER26. August Sportplatz Drusetto: PICCOLO GRANDE EROE31. August St.-Vigil-Platz: UNERKANNTE HELDINNEN - HIDDEN FIGURES (in deutscher Sprache)

