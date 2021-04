Starbesetzung für Oscar-Show ist komplett – Steven Yeun mit dabei

Mit Steven Yeun (37) wirkt ein weiterer Schauspieler auf der Show-Bühne mit, der zugleich für einen Oscar nominiert ist. Der gebürtige Südkoreaner hat mit seiner Rolle in dem Film „Minari – Wo wir Wurzeln schlagen“ Chancen auf den Preis als bester Hauptdarsteller. Auch die Presenter Riz Ahmed („Sound of Metal“) und Viola Davis („Ma Rainey's Black Bottom“) sind im Oscar-Rennen.In Los Angeles ist neben dem traditionellen Dolby Theatre in Hollywood erstmals das Bahnhofsgebäude Los Angeles Union Station als Bühne geplant. Wegen Corona-Auflagen und damit verbundenen Reiseschwierigkeiten sind auch internationale Standorte geplant, von denen Oscar-Kandidaten zugeschaltet werden können.

dpa