SWR-Sendung „Expedition Heimat“ zeigt Südtirol

„Expedition in die Heimat – Urlaub in Südtirol“ – eine SWR-Sendung – widmet dem Land am Freitag ein Porträt. Das deutsche Filmteam machte in Begleitung der Pilotin Manuela Gostner in Bozen Halt im Südtiroler Archäologiemuseum, auf dem Obstplatz und im Safety Park.