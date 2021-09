Südtiroler Journalistin leitet künftig den ORF Tirol

In den Landesdirektionen des ORF kam es zu 4 Verlängerungen und 5 Neubestellungen.So beziehen Werner Herics im Burgenland, Gerhard Koch in der Steiermark, Karin Bernhard in Kärnten und Markus Klement in Vorarlberg erneut die ORF-Landeschefsessel. An der Wiederbestellung Bernhards und Klements hat auch unlängst laut gewordene Kritik an deren Führungsstil nichts geändert.Neu an der Spitze eines Landesstudios sind mit 1. Jänner 2022 Edgar Weinzettl in Wien, Robert Ziegler in Niederösterreich, Klaus Obereder in Oberösterreich, Esther Mitterstieler im Bundesland Tirol und Waltraud Langer in Salzburg.Damit kommt es zur einer Erhöhung des Frauenanteils von derzeit 2 auf 3 Landesdirektorinnen.

apa