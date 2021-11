Vin Diesel buhlt um Rückkehr von Dwayne „The Rock“ Johnson für „Fast & Furious 10“

„Mein kleiner Bruder Dwayne... die Zeit ist gekommen. Die Welt wartet auf das Finale von Furious 10“, schrieb der 54-Jährige. Dazu postete er ein Foto, das die beiden Schauspieler in Aktion zeigt.Johnson war seit „Fast and Furious Five“ Teil der Film-Serie rund um rasante Autos. Er spielte den US-Agenten Luke Hobbs. Nach „Fast & Furious 8“ (2017) folgte der Abgang.Diesel schrieb in seinem Brief weiter: „Du musst kommen, lass das Franchise nicht im Stich, du hast eine wichtige Rolle zu spielen.“Ob „The Rock“ sich davon überzeugen lässt? Der renommierte Publikumsliebling hatte in der Vergangenheit bereits einige Male betont, dass er beim 10.Teil des Franchise nicht mit von der Partie sein wird.Der Kinostreifen Fast & Furious 10, bei welchem erneut Justin Lin Regie führt, wird im Jahre 2023 erstmals auf der Kinoleinwand zu bestaunen sein – und wer weiß, vielleicht bewirken die emotionalen Worte von Vin Diesel noch Wunder und überzeugen Dwayne Johnson von einem Comeback als Filmbösewicht.

dpa/stol