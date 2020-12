Vor 7 Jahren starb Filmstar Paul Walker

Der Tod von Paul Walker hatte eine Welle des Entsetzens und der Trauer ausgelöst, bei seiner Familie, bei Schauspielerkollegen und bei seinen Fans auf der ganzen Welt. Auch 7 Jahre nach der Tragödie sitzt der Schmerz noch tief. So auch bei seiner heute 22-jährigen Tochter Meadow.Meadow hat ihrem Vater zu seinem Todestag einen emotionalen Beitrag auf den sozialen Medien gewidmet. Auf Instagram veröffentlichte sie ein Bild, das sie im Kindesalter bei einem Schläfchen mit ihrem Vater zeigt. Dazu schreibt Meadow: „Hier ist ein Foto von meinem besten Kumpel und mir bei einem Nickerchen. Ein alberner Tag, an den ich mich heute voller Trauer erinnere. Heute werden die Liebe und das Glück gefeiert, die du in diese Welt gebracht hast.“Mit ihrem Post berührte Meadow zahlreiche Follower und Fans ihres Vaters, die in den Kommentaren betonten, wie sehr Paul Walker ermisst würde.

