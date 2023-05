Wer sind die Kinder von heute?

von Helmut Groschup„Il Cerchio“ ist kein Dokumentarfilm über Kinder, sondern mit Kindern: Entwaffnend und aufrichtig. Schreien, Weinen, Lachen: Wie gehen wir mit Gefühlen richtig um und inwiefern sollten Bildungsinstitutionen im Sinne der mentalen Gesundheit emotionale Aufklärungsarbeit leisten?Wir sehen mit den Augen von Kindern während sie erwachsen werden und sich ihr kritisches Denken entwickelt. Wir sehen ganz unterschiedliche Schüler und Schülerinnen: Einen kleinen Kerl wie ein Mädchen, ein Mädchen aus Argentinien und Kinder mit Lese und Schreibproblemen. Einmal pro Woche setzt sich die Klassenlehrerin mit den Schülerinnen zusammen und bespricht, was die Klasse bewegt, was den geistigen Zustand stärkt. Dadurch sollen die Schwächen der Einzelnen keine besondere Rolle mehr spielen.Eine Utopie, ein schwieriges Unterfangen, aber der Film gibt Hoffnung auf eine Bildungszukunft, welche den Kindern, den Eltern und der Welt drumherum gut tut. Die Regisseurin hat die Kinder gut eingefangen, und es macht Spaß, diesen kleinen Menschen zuzusehen. Also wir sehen hier nicht nur einen Dokumentarfilm sondern ein Stückchen Zukunft unserer Kinder. Schön wär's, wenn's wahr würde.Ein Porträt der Welt, in der sich die von morgen widerspiegeln soll. Der Film wurde beim Bolzano Film Festival Bozen von der Jugendjury ausgezeichnet und bekam den Davide di Donatello für den besten italienischen Dokumentarfilm.Filmclub Bozen