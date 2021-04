Yabba Dabba Doo! Serie „Familie Feuerstein“ wird fortgesetzt

Die animierte Serie mit dem Titel „Bedrock“ wird vom Studio Warner Bros. Animation mit Elizabeth Banks (47, „Pitch Perfect“) als Produzentin neu aufgelegt. Lindsay Kerns („Jurassic World: Neue Abenteuer“) ist als Drehbuchautorin an Bord. „Es ist eine wahre 'yabba dabba' Freude, dies zu schreiben“, teilte Kerns am Dienstag auf Twitter mit.Mit dem Ruf „Yabba Dabba Doo!“ hatte sich die Zeichentrickfigur Fred Feuerstein weltweit bekannt und beliebt gemacht. Die „Familie Feuerstein“-Abenteuer der Trickfilmer Joseph Barbera und William Hanna mit mehr als 150 Folgen waren von 1960 bis 1966 ein großer Hit im US-Fernsehen und dann auch weltweit.Es war die erste Trickfilmreihe im Abendprogramm. Die Hauptfiguren in der Steinzeit-Vorstadt sind Fred und Wilma Feuerstein mit Tochter Pebbles sowie die Nachbarn Betty und Barney Geröllheimer mit Söhnchen Bamm-Bamm.„Bedrock“ ist nun 20 Jahre später angesiedelt, Fred geht auf die Rente zu, Pebbles ist erwachsen und sucht ihren eigenen Weg in der fortschrittlicheren Bronzezeit. Schauspielerin Banks werde Pebbles ihre Stimme leihen, berichtete das Branchenblatt „Variety“.

apa