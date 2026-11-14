Der obere Schätzwert beträgt dabei 80 Millionen US-Dollar (71,5 Millionen Euro). Heimischen Klimt-Fans ist das Werk, das aus einer anonymen Privatsammlung stammt, durchaus bekannt: Es hing mehrere Jahre als Leihgabe im Wiener Leopold Museum. <BR \/><BR \/>Die derzeitigen Besitzer hatten das Werk 1997 aus dem Nachlass des Sammlers und Mitbegründers der „Neuen Galerie“ in New York, Serge Sabarsky, ersteigert. Der damalige Preis von 14,7 Millionen Dollar galt damals als Rekord, ein Jahr später wanderte das 110,5 x 110,5 Zentimeter große Werk als Dauerleihgabe nach Wien. Auftraggeber für das Werk, das Klimt am Ort seiner Sommerfrische begann und später in seinem Wiener Atelier fertigstellte, war der Bankier Otto Primavesi. 2019 wurde das Bild im Klimt-Zentrum am Attersee gezeigt.<BR \/><BR \/>Ebenfalls auf 60 bis 80 Millionen Dollar geschätzt wird ein weiteres Top-Los der Auktion, Kandinskys „Betonte Ecken“. Zu den weiteren hochpreisigen Losen gehören Picassos „Le Baiser“ (Oberer Schätzpreis 60 Millionen Dollar) und „Tête de Femme (Dora Maar)“ (35 Millionen Dollar) und eine Giacometti-Skulptur, die auf bis zu 30 Mio. Dollar geschätzt wird.