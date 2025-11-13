Die drei Formationen zählen zu jenen sieben Bands, die im vergangenen Jahr die Jury des Wettbewerbs „sonx 2025“ überzeugten. Ihre Songs schafften es auf den gleichnamigen Sampler, der im Dezember veröffentlicht wurde. <BR \/><BR \/>Nun präsentiert rocknet.bz die Künstlerinnen und Künstler auch live – an zwei Konzertabenden im November und Dezember.<h3>\r\nEine Familie wird zur Band<\/h3>Den Auftakt machen im Astra die Santoni Family aus St. Leonhard in Passeier. Das Trio – Tochter Lena (Gitarre, Ukulele, Keyboard, Gesang), Vater Peter (Gitarre, Gesang) und Mutter Karin (E-Bass, Gesang) – ist weit mehr als nur eine Familienband. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1237806_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Mit einer Mischung aus Rock, Pop und Country schaffen sie eine intime, aber zugleich kraftvolle Atmosphäre, die ihr Publikum immer wieder begeistert.<h3>\r\nBlues vom Feinsten<\/h3>Aus Bruneck kommt Hubert Dorigatti, ein Musiker, der seine Wurzeln im Jazz hat, sich aber längst dem Blues verschrieben hat – auf eine Art, die internationalen Standards standhält. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1237809_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach erfolgreichen Projekten wie „Unbound“ (2017, mit Bayou Side) und „The Nashville Sessions“ (2023) stellt Dorigatti im Astra sein neues Album „Poor Boy“ vor, das Anfang Oktober erschienen ist.<h3>\r\nKlangkunst mit Tiefgang<\/h3>Einen besonderen musikalischen Farbtupfer bringt die Kurtatscher Band Timbreroots auf die Bühne. Ihre Songs, getragen von epischem, mehrstimmigem Gesang und begleitet von außergewöhnlichen Instrumenten wie der Marimba, zeichnen sich durch poetische Tiefe und emotionale Intensität aus. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1237812_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Unter der Leitung von Songwriter Benedikt Sanoll hat die Band mit dem Debütalbum „Numen’s Dreams“ und Songs wie „Let’s Give Them a Chance“ bereits mehrere Preise gewonnen.<BR \/><BR \/>Das Konzert beginnt am Freitag, 14. November, um 20 Uhr im Astra Brixen.