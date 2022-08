Konzert mit Werken von Bernstein bis Ellington

Daniel Hope. - Foto: © Daniel Waldhecker

„Wir erkennen, dass ein Stück aus Amerika stammt, sobald wir es hören“, sagt der britische Violinist Daniel Hope. „Aber was ist es, dass diese Musik amerikanisch klingen lässt?“ Auf der Suche nach dem typischen amerikanischen Sound erkunden Daniel Hope und das Zürcher Kammerorchester heute Abend im Meraner Kursaal eine Folksong-Bearbeitung von Aaron Copland und konfrontieren Broadway-Lieder von Kurt Weill, der 1935 in die USA ausgewandert war, mit dessen Songs für Brechts „Dreigroschenoper“.Und weil US-amerikanische Musik ohne den afroamerikanischen Einfluss nicht denkbar ist, ergänzt Hope diese Auswahl mit einem Jazz-Standard von Duke Ellington und einem Werk der Komponistin Florence Price. Danach verlässt das Konzert die „neue Welt“, überquert den Atlantik und endet in der „alten Welt“ mit dem innovativen Blick des britischen Gegenwartskomponisten Max Richter auf Vivaldis „Vier Jahreszeiten“. Kühn streicht Richter 3-Viertel aller Noten aus der Originalpartitur und verbindet das Barock-Highlight derart virtuos mit dem Post-Minimalismus des 21. Jahrhunderts, dass man diese „alte“ Musik plötzlich ganz „neu“ hört.Am 1. September setzen die Mezzosopranistin Magdalena Kozena und der Pianist Yefim Bronfman die Reihe „classic“ des südtirol festivals merano . meran im Kursaal fort. Brahms-Lieder aus der deutschen Romantik treffen in diesem ganz besonderen Konzert auf drei Zyklen osteuropäischer Komponisten; Mussorgskys „Kinderstube“, Bartóks „Dorfszenen“ mit Volksliedern aus der Slowakei, die er bei seinen Feldforschungen mit einem tragbaren Edison-Phonographen aufgezeichnet hatte und Schostakowitschs satirische Romanzen nach Gedichten des vorrevolutionären Autors Sascha Tschorny, der reaktionäre Spießbürger mit beißendem Hohn überzieht. Beide Konzerte beginnen um 20.30 Uhr. Karten: 0473 496030.