Konzerte, Veranstaltungen und vieles mehr

Atemberaubend schön und voller Lebensfreude – so kennt und liebt das Südtiroler Publikum die Auftritte der K&K Philharmoniker, die am 26. Jänner im Rahmen ihrer Europatournee erneut im Meraner Kursaal zu Gast sein werden – mit ihrer Wiener-Johann-Strauß-Konzert-Gala.





Nur einen Tag später, am 27. Jänner, werden die Original USA Gospel Singers & Band im Bozner Waltherhaus auftreten. Das Ensemble umfasst ausgewählte Spitzensänger, hervorragende Solisten und Musiker, die in einem 2-stündigen Programm all das bieten, was Gospel so schön macht: Emotionalität, Religiosität und pure Lebensfreude.Eine Unterhaltungsshow der ganz besonderen Art bietet die umjubelte Zirkusshow der „Le Cirque World’s Top Performers“. Die Truppe gastiert vom 28. bis zum 31. Dezember bereits zum zweiten Mal in der Stadthalle Bozen – heuer mit der völlig überarbeiteten Show. „ALIS Christmas Gala“ ist eine international einzigartige 2-stündige moderne circensische Darbietung ohne Tiere. Die Artisten zählen zu den weltbesten, viele hatten Engagements beim Cirque du Soleil und sind Preisträger großer internationaler Wettbewerbe.Weitere große Veranstaltungen demnächst in Südtirol sind die Konzerte von Eros Ramazzotti, Max Raabe und MIKA, das „Best of“-Programm der Sexualtherapeutin Barbara Balldini sowie die Auftritte der Comedy-Stars Michael Mittermeier, Luis aus Südtirol und Otto Waalkes.Mehr über das große Südtiroler Konzert- und Veranstaltungsprogramm erfahren Sie am Freitag im neuen „Dolomiten-Magazin“. Dort finden Sie außerdem eine Reihe weiterer interessanter Beiträge und das umfangreichste Fernsehprogramm Südtirols.

