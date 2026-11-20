Die Atmosphäre, die unseren Planeten schützend umhüllt, ist die Grundlage unseres Lebens – doch der Begriff steht im doppelten Sinne auch für das soziale Klima, das wir als Gesellschaft zum Überleben brauchen. Genau an dieser Schnittstelle setzt Wagenhofers jüngstes Werk an.<BR \/><BR \/>\n\n<div class="embed-box"><iframe width="700" height="394" src="https:\/\/www.youtube.com\/embed\/czvh9MnhcY0?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen title="ATMOSPHERE - Trailer | ab 9.10. im Kino"><\/iframe><\/div>\n\n<h3>\r\nMutige Pioniere statt reiner Krisenanalyse<\/h3>Wagenhofer, bekannt für gesellschaftskritische Dokumentationen, verschließt auch in „Atmosphere“ nicht die Augen vor den ökologischen und sozialen Ursachen der aktuellen Krisen. Sein Hauptaugenmerk liegt diesmal jedoch auf konkreten Lösungsansätzen und Menschen, die alte Muster hinter sich gelassen haben:<BR \/><BR \/><b>Blühende Landschaften:<\/b> Eine Künstlerin aus Berlin-Brandenburg sattelte auf Landwirtschaft um und verwandelte ausgelaugte Äcker in ein blühendes Ökosystem.<BR \/><BR \/><b>Baustoff der Zukunft:<\/b> Ein Team führender Lehmbauexperten zeigt, wie sich ein traditioneller Werkstoff zu einer nachhaltigen Alternative im modernen Bauwesen entwickeln lässt.<BR \/><BR \/><b>Neuer Regenwald:<\/b> Ein visionärer Schweizer Forscher und Agronom forstete in Brasilien ein Stück totes Land wieder auf und erweckte damit eine ganze Region zu neuem Leben.<h3>Hoffnung durch Veränderung<\/h3>„Atmosphere“ porträtiert Menschen, die aus der reinen Profitlogik ausgestiegen sind und im Einklang mit ihrer Umwelt auch sich selbst verändert haben. Indem sie zerstörte Natur zu neuer Blüte führten und Konkurrenz durch Kooperation ersetzten, liefern die Protagonisten laut Filmankündigung ein starkes Plädoyer für Zuversicht und die Gestaltungskraft des Einzelnen.<BR \/><BR \/>Die Filmvorführung mit anschließender Präsentation durch Erwin Wagenhofer findet am 27. November um 17.30 Uhr im Filmclub in Bozen statt.