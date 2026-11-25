Für die Orientierung an Bauten sind Rosa, Hellgrün und Hellblau mehr als bloße Farbakzente. Sie fungieren als visuelle Wegweiser, die Architektur lesbar machen und Räumen Identität verleihen. Im Zusammenspiel schaffen die Farben ein intuitives Leitsystem: Sie strukturieren den Bau nicht über Schilder, sondern über Atmosphäre und Wahrnehmung. <BR \/><BR \/>So wird Orientierung beinahe zu einer sinnlichen und für Tom Eller zu einer „kosmischen“ Erfahrung. Der Künstler hat für die drei Tunnel, die die Kavernengarage mit der Altstadt von Meran verbinden und ab heute zugänglich sind, eine „Kunst am Bau“-Installation in diesen drei hellen Farben geschaffen, um die Ausgänge Galileistraße nahe dem Sessellift, Lauben in der Mitte der oberen Berglauben und Pfarrplatz für die Passanten sensorisch erreichbar zu machen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1388913_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Genau hier setzt Ellers künstlerische Gestaltung an: Die Ausgänge sollen Orientierung geben, als einladendes Bindeglied zwischen Garage und Stadt wirken und Meran um ein dauerhaftes, öffentlich zugängliches Kunstwerk bereichern. Kern seines Werkes ist ein dreifarbiges Leitsystem: Der Boden jedes Tunnels ist jeweils in Blau, Grün und Rosa gestaltet. „So prägt sich ein, welcher Weg zu welchem Ausgang führt“, erklärt der Künstler. Zugleich erhält jeder Ausgang eine eigene Identität.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1388916_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Seit über zwanzig Jahren beschäftigt sich Eller künstlerisch und wissenschaftlich mit dem Verhältnis des Menschen zu Raum und Universum. „Die Tunnel mit ihren kraterartigen Oberflächen simulieren Mondlandschaften – faszinierende Verbindungsröhren aus dem Inneren des Berges heraus in die Stadt.“ Der gemalte Farbverlauf hebt die Grenze zwischen Boden und Wand optisch auf. Wer durch die Tunnel geht, erlebt ein Gefühl von Weite und hat beinahe den Eindruck zu schweben.<BR \/><BR \/>Vom Boden aus erstrecken sich Aluminiumrohre entlang der gewölbten Wände. Diese an die acht bis zwölf Meter langen Bögen, die Eller gemeinsam mit dem Architekten <b>Arno Ebner<\/b> entwickelt hat, greifen die Tunnelarchitektur auf und wirken wie überdimensionale Bleistiftzeichnungen im Raum. Zugleich lassen sie sich als Umlaufbahnen lesen, an denen Himmelskörper kreisen – die Passantinnen und Passanten selbst werden darin zum Gravitationsfeld.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1388919_image" \/><\/div>\r\n<h3>Der Wettbewerb <\/h3>Ausgeschrieben hat diesen „Kunst am Bau“-Wettbewerb das Kunsthaus Meran im Auftrag der Meran Centrum Parking AG, der sich an Künstlerinnen und Künstler aus Meran, dem Burggrafenamt und dem Vinschgau richtete. Aus den eingereichten Konzepten wählte die Jury, bestehend aus <b>Georg Oberrauch<\/b> als Vertreter der Bauherrin, <b>Martina Oberprantacher<\/b> und <b>Magdalene Schmidt<\/b> für das Kunsthaus, <b>Arno Ebner<\/b> für das planende Architekturbüro, <b>Katharina Zeller<\/b>, die damals noch als Vize-Bürgermeisterin amtierte, für die Gemeinde Meran, sowie der externen Expertin <b>Sabine Gamper<\/b>, drei Finalistinnen bzw. Finalisten aus. Diese entwickelten daraufhin ihre Ideen zu den ausgearbeiteten Projekten weiter. Überzeugt hat schließlich der Vorschlag von Tom Eller, der künstlerische Qualität, Orientierungsfunktion und technische Umsetzbarkeit im engen Rahmen eines Tunnelbaus verbindet. Im Gespräch erzählt der Künstler mehr über sein Werk.<h3>\r\nFragen an den Künstler<\/h3><b><BR \/> Ihre Arbeit verwandelt einen funktionalen Durchgangsort in eine Art kosmische Erfahrungslandschaft. Was interessiert Sie an diesem Moment des Übergangs zwischen Alltagsraum und Imagination?<\/b><BR \/>Tom Eller: Im Rahmen der Begebenheiten war es durchaus herausfordernd eine Lösung zu finden, die die Wahrnehmung ins Interessante verschiebt, ein Wohlgefühl beim Durchgehen erzeugt und dadurch einen Mehrwert mit verschiedenen Perspektiven schafft. Gerade dadurch löst man Assoziationen aus, einen Zustand, etwas, was nur Kunst kann.<BR \/><BR \/><b>Sie sprechen in Ihren Ausführungen zum Projekt von Mondlandschaften, Umlaufbahnen und Gravitationsfeldern. Welche Rolle spielt das Motiv des Universums in Ihrer künstlerischen Arbeit, und warum passt es gerade in die Kavernengarage Meran?<\/b><BR \/>Eller: Das Motiv des Universums fasziniert mich seit jeher, es ist auch sehr stark in meinem künstlerischen Schaffen integriert. Und da viele Himmelskörper, die uns umgeben, aus ähnlichen elementaren Stoffen bestehen wie die Stofflichkeit unseres Planeten, war es für mich inhaltlich logisch, dass die Röhren, die aus dem Inneren des Berges heraus in unterschiedliche Stadtteile Merans führen, eine helle, frische, flockige, freundliche und kosmische Leichtigkeit während des Durchquerens vermitteln.<BR \/><BR \/><b> Kunst am Bau steht oft im Spannungsfeld zwischen Orientierungssystem und autonomem Kunstwerk. Wo verorten Sie Ihr Projekt zwischen diesen beiden Polen?<\/b><BR \/>Eller: Die Prägnanz der Individualität der Tunnelröhren jeweils orientiert quasi gleichzeitig.<BR \/><BR \/><b>Die Passantinnen und Passanten werden in Ihrer Installation beinahe selbst zu Akteuren, die sich durch das Werk bewegen. Vollendet sich das Kunstwerk erst durch deren Anwesenheit?<\/b><BR \/>Eller: Kunst ohne ein Gegenüber wäre eher fade. Die großen Handzeichnungen bzw. Skulpturen aus Aluminiumrohren – die immer da angebracht sind, wo die Tunnel gerade unterbrochen scheinen, und sie dadurch fortführen und jeweils als Verbindung auch in die Stadt hinein dienen – wurden gemeinsam mit dem Architekten Arno Ebner entwickelt. Sie ergeben eine Leichtigkeit, indem die Menschen durch eine schnelle skizzenartige Handzeichnung physisch hindurchgehen, die nicht flach auf Papier ist, sondern sich dreidimensional, skulptural in Form von Bleistiftstrichen verselbstständigt hat. Und jede oder jeder kann beim Durchgehen Asteroiden und Monde in Umlaufbahnen sehen. Der Mensch darf sich so als Zentrum eines Magnetfeldes wiederfinden. <BR \/><BR \/><b>Für viele Besucher wird dieser Tunnel künftig die erste Begegnung mit Meran sein. Welches Bild der Stadt möchten Sie mit Ihrer Arbeit vermitteln: ein Gefühl des Ankommens, des Aufbruchs oder vielleicht sogar des Verlorengehens?<\/b><BR \/>Eller: Da die Tunnel zum Ankommen sowie auch zum Aufbruch woandershin führen – man geht ja in beide Richtungen hindurch – sind diese Transferrohre eine helle kosmische Zwischenwelt, in der man sich gerne ein Stück weit geistig verlieren darf, sofern man es möchte. Doch verloren geht niemand. <BR \/><BR \/><b>Deshalb also auch bei der Farbwahl beinahe die Grundfarben?<\/b><BR \/>Eller: Ja, aber ganz, ganz hell. <h3>\r\nHintergrund<\/h3>Die Kavernengarage zählt zu den größten Bauvorhaben der vergangenen Jahre in Meran. Parallel zum Küchelbergtunnel und in unmittelbarer Nähe der Altstadt entstanden knapp 600 Stellplätze, dazu Fahrradstellplätze und Ladestationen für Elektroautos. Bauherrin ist die Meran Centrum Parking AG unter dem Vorsitz von Georg Oberrauch. <BR \/><BR \/>Das Projekt ist eine öffentlich-private Partnerschaft mit der Gemeinde Meran.