Kulturvereine: Achammer will Maßnahmenpaket auf den Weg bringen

„ Das ehrenamtliche Engagement der Ortsvereine gerade jetzt zu unterstützen und zu stärken, ist bedeutend, denn Ortsvereine sind für den sozialen Zusammenhalt und die Attraktivität der Orte fundamental. ” — Kulturlandesrat Philipp Achammer

Ehrenamtliche Bänder stärken

Ortsvereine in kultureller Tätigkeit und Jugendarbeit unterstützen

Ob Musik, Kultur oder Heimatpflege: Ortsvereine prägen wesentlich das kulturelle Leben in Südtirols Gemeinden. Die Corona-Pandemie hat aber auch dort deutlich ihre Spuren hinterlassen. „Das Ehrenamt steht unter Druck und dementsprechend sind Maßnahmen notwendig“, sagt Kulturlandesrat Philipp Achammer.Wie bereits beim Maßnahmenpaket für den Bereich Jugend im Herbst 2022 strebt Landesrat Achammer nun ein weiteres für die Vereine der Traditionsverbände an: Ein Maßnahmenpaket in Höhe von bis zu einer halben Million Euro insgesamt, das „schnell und unkompliziert“ greift, die „ehrenamtlichen Bänder stärkt“ und „der Breitenkultur“ hilft. Doch damit ein solches zielgenau den Bedürfnissen der Ortsvereine gerecht wird, will es mit Südtirols Verbandsspitzen abgestimmt sein, mit dem Verband der Südtiroler Musikkapellen und dem Verband der Kirchenmusik Südtirol, den Südtiroler Chorverband, Theaterverband, Heimatpflegeverband und Volksmusikkreis, dem Südtiroler Schützenbund und der Arbeitsgemeinschaft Volkstanz.Hierzu hat sich Landesrat Achammer am Dienstag mit den Verbandsspitzen bei einem Online-Treffen ausgetauscht. „Nicht Zusatz- oder Wunschprojekte von Ortsvereinen, sondern innovative Ideen und Aktionen sollen gefördert werden, welche die Reaktivierung der kulturellen Tätigkeiten nach der Corona-Pandemie stützen, die darauf abzielen, junge Menschen für die Vereinstätigkeit zu gewinnen und die Jugendarbeit wieder stärker in den Mittelpunkt rücken“, so Achammer.Auch solle das Maßnahmenpaket zur Professionalisierung des Ehrenamtes beitragen. Den Ortsvereinen falle eben eine besondere Bedeutung für das Miteinander zu, „daher müssen wir dafür Sorge tragen, dass diese besonders auch für junge Leute attraktiv bleiben“, betonte Landesrat Achammer. „Auch stärken wir damit die jeweiligen Traditionsverbände und deren Beratungs- und Unterstützungsstrukturen.“