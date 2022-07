2 neue Ausstellungen im Landesmuseum Schloss Tirol

Das Werk „Der Natur abgerungen – Hand und Kopf“ von Wilhelm Senoner (2022) – gefertigt aus Linde, Acryl, Erdpigmenten und Bindemittel. - Foto: © Wilhelm Senoner

Die große Themenausstellung ist heuer der historischen Entwicklung des Theaters in Tirol gewidmet. Der Erzählbogen spannt sich vom Spätmittelalter bis in die Gegenwart. In 14 Teilbereichen werden unterschiedliche Facetten der Theatergeschichte beleuchtet: von den geistlich geprägten Mysterienspielen über die profanen Stücke der frühen Neuzeit bis hin zu den aktuellen Produktionen.Die Breite des Gegenstandes zwingt zwar zur Auswahl und Fokussierung, ermöglicht aber auch manchen Brückenschlag, so von den älteren Volksschauspielen zu den Freilichtaufführungen unserer Tage. Den Barock vertritt zum einen das elitäre Innsbrucker Hoftheater, aber auch Bühnen von Ordensschulen, die dem Theater einen hohen Bildungswert beimaßen.Insgesamt wird deutlich, dass es für das Theater kein Verfallsdatum gibt. Beim Gang durch die Ausstellung mit ihren 160 Objekten von 35 Leihgebern eröffnet sich den Besuchenden eine faszinierende Welt; der Ausstellungsraum verwandelt sich selbst in eine Bühne, auf der Kostüme und Kostümentwürfe, Bühnenmodelle, Filmdokumente, Plakate und Regiebücher ein großes Ganzes bilden. Vorhang auf für eine grandiose Schau!Die neue Ausstellung im Bergfried ist dem Grödner Künstler Wilhelm Senoner gewidmet. Senoner arbeitet nun schon seit 1995 mit Figurenmodellen, die sich in Attitüde und Form gleichen, die, abgesehen von den Kennzeichen der Geschlechtlichkeit, sich nur unwesentlich unterscheiden und eine theatralische, formarchaische Note abgeben.Sein Blick gilt menschlichen Eigenschaften und Charakteren. Im Laufe der Zeit legt er immer mehr Wert auf Lesbarkeit. Damit gewinnt die Plastik an malerischen Qualitäten. Die Auswahl der gezeigten Objekte hat Senoner selbst verantwortet, ebenso deren Anordnung im Ausstellungsparcours.Beide Ausstellungen sind bis 20. November 2022 zu sehen.