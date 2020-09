26. Grödner Kunstmesse UNIKA 2020 „PUENT-BRÜCKE-PONTE“ eröffnet

Das erste Wochenende im September ist UNIKA Zeit. Auch und gerade in diesem Jahr. PUENT-BRÜCKE-PONTE, so das heurige Motto, unter welchem noch bis Sonntagabend 18 Bildhauer, 7 Maler, 1 Fotograf und 2 Drechsler ihre Werke präsentieren.Als Plattform und Brücke zur Jugend und um deren Sinn für die Kunst zu fördern, kann es verstanden werden, wenn an den UNIKA-Tagen auch 6 junge Kreative des Kunstlyzeums „Cademia“ St. Ulrich ihre Werke zeigen.Zudem sind die Künstlerin Barbara Runggaldier und der Grödner Meisterbildhauer Tone da Cudan heuer mit dabei. Sie alle sind Botschafter der Kunst und des Handwerks und schlagen damit eine Brücke vom Tal hinaus in die Welt.Das ganze Jahr hindurch macht die Künstlervereinigung UNIKA immer wieder mit neuen Kunsthighlights im In- und Ausland auf sich aufmerksam. Der wichtigste Dreh- und Angelpunkt der Grödner Künstlervereinigung ist und bleibt jedoch dieser Fixtermin.Viele Vertreter des öffentlichen Lebens, darunter die Bürgermeister von St. Ulrich, Tobia Moroder und von Wolkenstein Roland Demetz, Ambros Hofer (TV Präsident St. Ulrich, Gemeindereferent lad. Fraktionen Kastelruth), LVH-Präsident Martin Haller und LVH-Direktor Thomas Pardeller waren der Einladung gefolgt.Filip Piccolruaz (Obmann Kunsthandwerk im LVH) betonte „den großen Wert der ausschließlichen Handarbeit der Unikate, die hier direkt von den Künstlern präsentiert werden“. Daniel Alfreider, Manfred Vallazza und Gert Lanz (Südtiroler Landtag) und Landeshauptmann Arno Kompatscher waren unter den Ehrengästen. In seiner Funktion als Schirmherr der Veranstaltung bezeichnete Arno Kompatscher die UNIKA als „erlesene Kunstmesse“.UNIKA-Präsident Christian Stl betonte, dass er in der Krise eine Chance sieht und für ihn eigentlich immer klar war, dass er zusammen mit den interessierten Mitgliedern die 26. Ausgabe der UNIKA durchziehen werde.Willkommen geheißen wurde auch Johanna Penz von der ART Innsbruck, mit welcher die UNIKA seit Jahren eine kreative Partnerschaft pflegt. Mit erfahrenem Fachwissen begeisterte der Kunstkritiker und Kunsthistoriker Andrea Baffoni in seiner Laudatio und sprach von der Brücke „als Überraschung und von der Kunst als international verständliche Sprache!“Durch die Veranstaltung moderierte Beatrix Unterhofer, musikalisch wurde der Vernissagenabend von Georg Malfertheiner und Evi Mair (vibra meets voice) begleitet.Folgende Aussteller mit ihren Werken finden die Besucher auf der 26. UNIKA:Alfons RunggaldierAndrea PerathonerAndreas BauerArmin GruntChristian StlDiego DeianaEgon DigonFilip PiccolruazGeorg Demetz PilatGerald MoroderHelmar DemetzHubert MussnerIvo PiazzaKlaus SenonerLukas MayrMartina PeintnerMatthias KostnerNorman KostnerOtto PiazzaPaolo RossettoRoland PerathonerSamuel PerathonerSimon OberbacherStefan PerathonerThomas ComploiViktor SenonerWalter PancheriWerner DejoriDie 26. Grödner Kunstmesse findet vom 3. bis 6. September im Tennis Center St. Ulrich/Runggaditsch statt. Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 19 Uhr.Besucher unter 18 Jahren haben freien Eintritt. Ausstellungsticket: 8 Euro.Am Freitag, 4. September (UNIKA’s LONG NIGHT) zusätzlich geöffnet ab 20 Uhr: „Profezia: Se l’arte venisse ascoltata o le mani perdute“.Dialogo tra Mauro Corona & Andrea Baffoni. Eintritt: 10 Euro (Eintrittsticket zur beleuchteten Ausstellung einschl. 1 Getränk).Kostenloser Shuttledienst ab Antoniusplatz/St. Ulrich nach Tennis Center/Runggaditsch und retour alle 30 Minuten.

