7-jähriger Maler präsentiert seine bunten Werke in Wien

In deutschen Medien gilt er als Wunderkind, nun präsentiert der 7-jährige Künstler Mikail Akar seine Werke 3 Tage lang in Wien: Am 18. September eröffnet seine Ausstellung „Meine Welt ist bunt“ im Filmquartier. Stilistisch wird er in er Ankündigung zwischen Pop-Art und abstrakter Malerei verortet.