Algund: Gewächshaus wird zum Ort für Kunst

Vom 30. Juni bis zum 2. Juli findet jeweils um 19 Uhr Caldera cooking statt, 3 spezielle Abende, an denen der Designer Harry Thaler mit dem Koch Marco Benetti je 16 Personen um einen großen Tisch versammeln und mit verschiedenen Köstlichkeiten kulinarisch verwöhnen wird.Die Bedingungen des Gewächshauses dienen als gestalterische Vorgaben für die Zubereitung der Speisen. Gekocht wird auf, mit und im Feuer. Das Menü entwächst aus den Pflanzen, die seit Februar im Gewächshaus gezüchtet wurden und wird vervollständigt durch hochwertige Rohstoffe von umliegenden Bauern, mit denen Harry Thaler im Austausch ist.Am 3. Juli werden bei Caldera cooking & observing Pflanzenzeichnungen von Carmen Müller und Gabriela Oberkofler präsentiert. Ab 17 Uhr sprechen Simone Mair und Lisa Mazza bei einem Aperitif mit der Meraner Künstlerin Carmen Müller, die sich selbst als „Gartenforscherin“ bezeichnet und mittels verschiedener künstlerischer Ausdrucksmittel Begegnungen mit Pflanzen und ihren Menschen dokumentiert, über ihre Arbeit.Der Name Caldera inspiriert sich am Supervulkan, die Mega-Caldera von Bozen, der vor 280 Millionen Jahren das Gebiet rund um Bozen bis nach Meran beherrschte und den Ursprung für die heutigen mediterranen klimatischen und geologischen Bedingungen und den fruchtbaren Boden im Etschtal darstellt. Der Erdwärme verbunden war auch die Entstehung dieses Gewächshauses, das 2003 gebaut wurde, um sich als Null-Energie-Gewächshaus von Erdwärme und Solarenergie zu speisen.Nach diesem nicht realisierten Ziel ist im Dialog zwischen Harry Thaler und der Familie Siller die Idee entstanden, nach 20 Jahren die Pumpen wieder zu aktivieren um die Möglichkeiten des geothermischen Gewächshauses auszuschöpfen. Das von BAU kuratierte Caldera Programm sollte auch eine Inspiration für die Zukunft des Ortes sein.