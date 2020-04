artigathome: Schauen, kaufen, helfen

Die Künstler

#artigathome Kunst hilft / online Shop

Besondere Zeiten generieren besondere Formen: So wird der Südtiroler Künstlerbund amdie Werke des Online- Projektes auf den sozialen Netzwerken unter dem Vorzeichen #artigathome, die seine Mitglieder in den vergangenen Wochen geschaffen haben, in einer Ausstellung zeigen. Und zwar nicht wie gewohnt im realen Raum der hauseigenen Galerie, sondern den aktuellen Umständen entsprechend, lädt der Künstlerbund zu einem virtuellen outdoor Ausstellungspaziergang auf der eigenen Webseite ein.Zu sehen sind auf dieser virtuellen Reise 131 Werke von Kunstschaffenden, die sich mit der aktuellen Situation der Coronakrise und ihre Auswirkungen in unterschiedlichen Ausdrucksformen auseinandersetzen. Ideen, Gedanken und Visionen werden in den Medien Malerei, Zeichnung, Fotografie, Video, Skulptur, Objektkunst, Musikkompositionen, Texten, Gedichten in 14 Themenräumen dargestellt. Ergänzend zu dieser virtuellen Tour durch Sehnsuchtsorte, werden alle Werke der Kunstschaffenden weiter regelmäßig auf STOL und auf den den Instagram- und Facebookseiten des Künstlerbundes veröffentlicht.Zu sehen sind Werke von:Elisa Alberti, AliPaloma, Leonhard Angerer, Roland Baldi, Hanna Battisti, Walter Blaas, Magdalena Bolego, Julia Bornefeld, Amadeus Bortolotti, Peter Chiusole, Isolde Christandl, Claudia Corrent, Arnold Mario Dall’O, Erich Dapunt, David Calas, Nicoló Degiorgis, Alessandro Del Pero, Aron Demetz, Jasmine Deporta, Margareth Dorigatti, Hannes Egger, Georg Erlacher, Sabine Foraboschi, Julia Frank, Christine Gallmetzer, Simon Gamper, Ruth Gamper, Christian Gamper, Markus Gasser, Werner Gasser, Elisa Grezzani, Raimund Gross, Urban Grünfelder, Mirijam Heiler, Silvia Hell, Arnold Holzknecht, Peter Kompripiotr Holzknecht, Elisabeth Hölzl,Ingrid Hora, Thomas Huck, Martin Kargruber, Margareth Kaserer, Christian Kaufmann, Markus Keim, Manuela Kerer, Philipp Klammsteiner, Lars Klauser, Ingrid Klauser, Hubert Kostner, Teseo La Marca, Georg Ladurner, Giancarlo Lamonaca, Sophie Lazari, Cindy Leitner, Cornelia Lochmann, Ivo Mahlknecht, Linda Jasmin Mayer, Wolfgang Meraner, Philipp Messner, Sissa Micheli, Markus Moling, Veronica Moroder, Arianna Moroder, Doris Moser, Judith Neunhäuserer, Wolfgang Nöckler, Julian Oberhofer, Ruth Oberschmied, Gianluca Pagliara, Herbert Paulmichl, Stefano Peluso, Simon Perathoner, Ulrica Perathoner, Elmar Perkmann, Margaretha Pertoll, Marco Pietracupa, Christian Piffrader, Anne-Marie Pircher, Harald Plattner, Petra Polli, Anuschka Prossilner, Leonora Prugger, Gregor Prugger, Josef Rainer, Elisabeth Reichegger, Manuel Resch, Nadia Rungger, Thaddäus Salcher, Franziska Schink, Karin Schmuck, Matthias Schönweger, Leander Schwazer, Werner Seidl, Luis Seiwald, Peter Senoner, Wilhelm Senoner, Benno Simma, Sergio Sommavilla, Karl Theo Stammer, Thomas Sterna, Reinhold Stoll, Barbara Tavella, Ursula Tavella, Simon Terzer, Ingrid Tosoni, Andreas Trojer, Stefan Tschurtschenthaler, Andrea Varesco, Gottfried Veit, Oskar Verant, Peter Verwunderlich, Claus Vittur, Laura Volgger, Margit von Elzenbaum, Reinhilde von Menz, Hannes Vonmetz Schiano, Maria Walcher, Elisabeth Weiss, Sara Welponer, Karin Welponer, Letizia Werth, Heidrun Widmoser, Alexander Wierer, Gustav Willeit, Maximilian Willeit, Rüdiger Witcher, Jörg Zemmler, Andreas Zingerle, Andrea Zingerle, Wolfgang Zingerle, Alexander ZoeggelerParallel dazu wird auf der Homepage des Südtiroler Künstlerbundes ein online Shop eingerichtet, über den die neuesten Werke der Kunstschaffenden zur aktuellen Situationunter dem Motto „Kunst hilft“ zum Verkauf angeboten werden. Mit nur 100 Euro können die Arbeiten in Form von Bilddateien erworben werden. 50 Prozent des Erlöses gehen an den Autor /die Autorin des Werkes und 50 Prozent werden an bedürftige Menschen gespendet.Ein kleines Zeichen, dass es in Krisenzeiten, die uns alle auf eine harte Bewährungsprobe stellen, den Einsatz von jedem braucht. Kunst hilft nicht nur Mut zu machen und vermag es Hoffnung zu schenken, sondern will durch den online Shop auch einen solidarischen Beitrag leisten, indem von der Krise schwer getroffene Menschen finanziell unterstützt werden.

