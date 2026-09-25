<b>von Verena Galli<\/b><BR \/><BR \/> Die Ausgabe 2026 versteht sich als Manifest, das sich mit der Frage beschäftigt, wie Kunst in Zeiten ökologischer Krisen Verantwortung übernehmen kann. Ziel ist, gemeinsam mit dem Publikum einen Wandel zu bewirken, um eine menschlichere, grünere und gemeinschaftlichere Zukunft einzuleiten. Dies soll gelingen, indem man das vielfältige lokale Kunst-Ökosystem ohne Grenzen und Barrieren in einen nationalen und internationalen Kontext stellt. Organisiert wird dieses Festival von der Cooperativa 19 in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Künstlerbund. BAW-Gründerin und künstlerische Leiterin <b>Nina Stricke<\/b><b>r<\/b> spricht über ihr Konzept.<BR \/><BR \/><b>Ein Kernziel der diesjährigen Ausgabe ist die Schaffung nicht-kommerzieller, öko-soziokultureller Orte – Räume, in denen Menschen sein können, ohne konsumieren zu müssen. Warum braucht Bozen diese Räume gerade jetzt? <\/b><BR \/>Nina Stricker: Bozen wird – ebenso wie andere Städte auch – anhand von Quadratmeterpreisen bewertet, bemessen, geplant und entwickelt. Ich lebe in Mailand, einer Stadt mit viel Tourismus, aber auch Südtirol zeigt diesbezüglich ein „Überwachstum“. Wir von BAW finden von Jahr zu Jahr immer schwerer Unterkünfte für Kunstschaffende und Gäste des Festivals. Mittlerweile haben sich das Einkaufszentrum mit den riesigen Untergrundparkplätzen und der Bahnhofspark zum Stadtkern entwickelt – so wird Lebensqualität gegen „Quadratmeterumsatz“ verhandelt. Auch die wenigen jahrhundertealten Platanen sollten geschützt statt „geschätzt“ werden.<BR \/><BR \/><b> BAW26 bringt lokale Kultur- und Umweltorganisationen zusammen. Wie schwer ist es, die Kunstszene und den pragmatischen Naturschutz bzw. Klimaaktivismus an einen Tisch zu setzen?<\/b><BR \/>Stricker: In beiden Aktionsfeldern sind oft kleine, unstrukturierte, unterbesetzte und unterfinanzierte Organisationen tätig, die häufig auf Freiwilligenarbeit und Idealismus aufgebaut sind. Da fehlt einfach die Zeit, um über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Sie zusammen zu führen ist schwierig, aber die Mühe lohnt sich. <BR \/><BR \/><b>BAW feiert in diesem Jahr die sechste Ausgabe. Wenn Sie zurückblicken, was hat sich in all diesen Jahren geändert?<\/b><BR \/>Stricker: Zum Glück scheint es inzwischen fast selbstverständlich zu sein, dass es Kooperationen im Kulturbereich gibt, und dass Kunst Teil des Alltagsleben ist. Auch ist es heute kein Novum mehr, dass ein Event wie BAW mit über 100 Veranstaltungen von ebenso vielen Partnerinnen und Akteuren fast reibungslos vonstattengeht. Dahinter steckt jahrelange „harte“ Koordinations- und Überzeugungsarbeit. Das Festival fühlt sich endlich wie ein selbstbestimmtes und sich weiterentwickelndes Ökosystem an.<BR \/><b><BR \/>Gibt es ein Event oder ein Kunstprojekt aus den letzten fünf Jahren, das Ihnen am meisten in Erinnerung geblieben ist?<\/b><BR \/>Stricker: Das Werk, an das ich mich gerne erinnere, ist „Ero(e)“, eine (Anti-)Skulptur aus Göflaner Marmor des Konzeptkünstlers <b>Matteo Attruia<\/b>. Die Arbeit wurde sogar in die Sammlung Museion aufgenommen. Es war das Hauptprojekt der Bolzano Art Weeks 2022 und wurde in Zusammenarbeit mit der BASIS Vinschgau Venosta in Schlanders sowie weiteren Partnern realisiert. Aber auch temporäre Erfahrungen können bleibende Erinnerungen generieren.<BR \/><BR \/><b> „Der vom Kulturheim Gries und 'Bozen Fiorisce' organisierte Community Day, wird zu einem temporären, lebendigen Labor, indem Zusammenarbeit sichtbar, konkret und mit Freude gelebt wird – und wo eine Vorstellung von einem stärker verbundenen, widerstandsfähige- ren und lebendigeren Bozen entstehen kann“, haben Sie erklärt. Wie soll das Festival das Publikum in Bozen dazu bringen, „die Hände in die Erde zu stecken“ bzw. eine Verbindung zur Natur herzustellen – so wie BAW es möchte ?<\/b><BR \/>Stricker: Es geht darum, konkret die Natur auch in der Stadt als unseren Lebensraum wahrzunehmen: So etwa wäre es gut, auf dem Weg zur Arbeit bewusst durch den Park zu gehen oder radeln bzw. in der Mittagspause das Büro zu verlassen. Das Gefühl für Natur kann man beim Umtopfen auf dem Balkon genauso wie beim Spielen im Park empfinden, statt im Auto auf dem Parkplatz. Am 3. Oktober etwa wird der Parkplatz am Siegesplatz in einem Ort der Begegnung umgewandelt. Interessanterweise lässt sich der Park dort auf Google Maps nur als Parkplatz und nicht als Grünfläche finden: „REGARD(EN)“, neue Sichtweisen auf die Stadt und deren Nutzung. BAW wird also diesen Park und viele andere mit Performances und Installationen bespielen. Passend dazu wird <b>Francesco Feltri<\/b> die Performance „The Monument of Unmaking: A Practice of Relearning“ im Park des Hotels Mondschein präsentieren. Während der Künstler ein Nest in den Boden gräbt, lädt er das Publikum ein, an der Schaffung eines kollektiven textuellen Kunstwerks mitzuwirken. Die Performance hinterfragt die anthropozentrische Perspektive und eröffnet einen Dialog über unser Verhältnis zum Körper, zur Materie und zur Umwelt.<BR \/><BR \/><b>„Die Themen dieser Ausgabe, der Geist von BAW und die Suche nach Nachhaltigkeit, bei der Kunst eines der Instrumente sein kann, betreffen uns alle und nehmen alle in die Verantwortung – angefangen bei den jüngsten Generationen“, wurde bei der Präsentation des Programms erklärt. Wie hat sich die Resonanz der jüngeren Generation auf das Event verändert? Und wie schafft man einen für die junge Generationen zugänglichen Raum? <\/b><BR \/>Stricker: In einer elitären Kunstwelt ist ein OPEN CALL, wo man einfach mitmachen kann, die Ausnahme. Es ist schön zu sehen, dass sich jedes Jahr neue, junge und ansonsten unauffindbare Vereine, oder nicht strukturierte Gruppen, Kollektive oder Einzelpersonen zu BAW anmelden und da einen ersten Rahmen finden, in dem sie experimentieren, interagieren und sich präsentieren können. In der Vergangenheit wurden bereits neue Orte mit Kunst belebt wie etwa die Galerie „Spazio Cut“ im Friseursalon und die Skatebewegung an den Talferwiesen. In dieser Ausgabe findet BAW Platz im Kunstraum „Haus Runkelstein“ in der ehemaligen Metzgerei Schrott (siehe Artikel unten). Solche Orte sind wertvoll für die Kunst, wenn sie zugänglich gemacht werden, kostenfrei und überall in der Stadt.<h3>\r\nBAW 2026: 25. September bis 4. Oktober<\/h3>Heute Eröffnung mit Flashmob „Aufstand der Bäume“, 17.30 bis 18.30 Uhr, Silvius Magnago Platz Community Day: 3. Oktober von 9.30 bis 16 Uhr, Kulturheim Gries statt.Francesco Feltri: Heute von 17 bis 19 Uhr, Parkhotel Mondschein<BR \/><BR \/>Alle Infos unter: <a href="https:\/\/www.bolzanoartweeks.com\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.bolzanoartweeks.com<\/a>