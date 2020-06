Bozner mit Foto in renommierter Fachzeitschrift verewigt

Der Wettbewerb „Portrait of Humanity 2020“ ist eine Zusammenarbeit zwischen der weltweit zweitältesten Fachzeitschrift für Fotografie „British Journal of Photography (1854) und dem Kunstverlag „Hoxton Minipress“.Das Bild wird außerdem zusammen mit den anderen 199 ausgewählten Fotos von der Organisation „Sent Into Space“ als Binärcode ins Weltall gesendet. Und am Mittwoch berichtete sogar die „The Times“ über den Bozner Fotografen und seine neapolitanischen Kinder. Eine spannende Sache.Tiberio Sorvillo: Es ist einfach entstanden. Man denkt sich dabei oft nicht viel. Ich habe die Kinder gesehen und fotografiert. Der Prozess danach ist wichtig – die Auswertung. Ich hatte dafür etwa 10 Filme verschossen.Sorvillo: Das Bild ist eines von 10 Bildern, die ich eingesendet habe. Wenn man selbst Bilder schießt, sieht man oft viele Dinge nicht. Bei der Auswahl hat mir mein Kollege Luca Guadagnini geholfen. Es braucht oft einen Blick von außen.Sorvillo: Die Kostüme sind sehr authentisch. Man sieht solche Verkleidungen nicht oft. Es ist fast wie eine Reise zurück in die Vergangenheit. Das Bild bleibt daher zeitlos. Es erinnert dich an einen Karneval, an etwas, was jeder schon gesehen haben könnte – fast schon klischeehaft.Sorvillo: Straßenfotografie war schon immer faszinierend für mich. Unter den Fotografen gibt es viele, die mich inspiriert haben – so etwa William Eggleston, der Pionier der Farbfotografie, oder der Schweizer Ernst Haas mit seinen abstrakten Fotografien.Sorvillo: Man kann sehr viel experimentieren. Es ist immer eine Überraschung: Man fotografiert, lässt entwickeln und sieht erst dann, ob etwas gut geworden ist. Nichts ist vorhersehbar. Natürlich hat das Analoge auch eine ganz andere Ästhetik und man kann verschiedene Filme ausprobieren mit unterschiedlichen Ergebnissen.Sorvillo: Es ist eine Ehre, dass mein Foto als eines von 200 Fotos dabei sein darf. Ich weiß jetzt nicht, ob das weltverändernd ist. Niemand weiß, wie weit das Signal geht. Theoretisch müsste es aber immer weitergehen – und dann von jemanden vielleicht eingefangen werden. Die Frage ist, ob es eine außerirdische Zivilisation überhaupt lesen kann.Sorvillo: Ich werde versuchen, meine Arbeit weiterzumachen. Meine Auftragsarbeiten, mit denen ich mein Leben finanziere, und meine künstlerischen Arbeiten. Über diese wird mittlerweile gesprochen, was mich sehr freut, aber ich kann davon nicht leben. Beides mag ich, meine handwerkliche Arbeit und meine künstlerische.

