Bunker 23 in Tartsch – Flattern für den Frieden Bunker 23 in Tartsch – Flattern für den Frieden

Am Vinschger Sonnenberg gibt es einen Bunker, der keiner mehr sein will. „Bunker 23“ hat sich in sein Gegenteil verwandelt – kein Kriegsrelikt mehr, sondern ein Ort des Friedens und der Kunst. Der Anblick des Betonklotzes ist außergewöhnlich, weil ein Wohnwagen aus einer Wand herausragt und auf dem Dach eine Terrasse ist. Das Geländer aus Holzstäben ist so unregelmäßig wie die Tonfrequenz der Melodie „give peace a chance“ von John Lennon. +Von Anna Huez Hölzl