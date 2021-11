Dialog zwischen Bolzanism Museum und Forgotten Architecture

Bolzanism Museum ist das erste Museum Italiens zu sozialem Wohnbau und den Menschen, die darin leben. Das Projekt aktiviert und bindet Einwohner, Bürger und Besucher in eine kollektive Erzählung ein, um die Zentralität der Vorstädte wiederherzustellen und die Bedeutung von sozialem Wohnbau als Kern der urbanen, sozialen und kulturellen Entwicklung einer Stadt zu unterstreichen.Forgotten Architecture ist eine virtuelle Gruppenerfahrung, die von Bianca Felicori gegründet und auf Facebook ins Leben gerufen wurde. Die Idee ist einfach: Projekte von wenig bekannten und unbekannten Architekten und Werke, die im Schatten der Meister stehen, sollen wiederentdeckt werden.Die „Nebenfiguren“ der Architektur sollen erforscht werden. Verschiedene Ausbildungsrichtungen in der Architekturgeschichte sollen zusammengeführt werden, um das eigene Studium zu ergänzen. Forgotten Architecture ist eine kollektive Erfahrung, die über das rein architektonische Thema hinausgeht. Es ist eine virtuelle Welt, die von mehr als 27.000 Menschen mit unterschiedlichem beruflichem Hintergrund bevölkert wird.Das Gespräch zwischen den beiden Institutionen findet am kommenden Freitag um 19.30 in der Antonio Dalle Nogare Stiftung in Bozen statt.Die abschließende Schau von LIKE CHEWING GUM ON ASPHALT in der Antonio Dalle Nogare Stiftung kann nur mit einem gültigen Green Pass besucht werden. Innerhalb des Museums und während der ganzen Dauer des Besuchs sind Besucher dazu verpflichtet eine Maske zu tragen und sich an die Sicherheitsregeln zu halten.

