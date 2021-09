Die Wut öffnet Türen

Stopp Femizide: Teil III. Seit Jänner treffen sich zahlreiche Frauen aus unterschiedlichen Südtiroler Kontexten im Orga-Team „Frauenmarsch – Donne in marcia“, um den südtirolweiten Frauenmarsch zu organisieren und das Thema Männergewalt an Frauen noch mehr ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Am Samstag, 25. September, findet in Bozen der nächste Frauenmarsch statt. + Von Heidi Hintner