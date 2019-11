Er fotografierte Beatles und Stones: Terry O'Neill mit 81 gestorben

Dies teilte seine Agentur Iconic Images am Sonntag mit. „Als eine der größten Fotografie-Ikonen der letzten 60 Jahre werden seine legendären Bilder für immer in unseren Erinnerungen, aber auch in unseren Herzen und Köpfen präsent bleiben“, hieß es in der Mitteilung.



It is with a heavy heart that Iconic Images announces the passing of Terry O’Neill, CBE.



Full details : https://t.co/IKNdSC639G



Photo by Misan Harriman. pic.twitter.com/oRXKy4PJMB — Terry O'Neill CBE (@Terry_ONeill) November 17, 2019



In den 60er Jahren galt O'Neill als Chronist der „Swinging Sixties“ in London, wo er sich in der Welt von Musikern, Models und anderen Berühmtheiten bewegte. Er porträtierte Schauspieler wie Michael Caine, Sean Connery, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor und Brigitte Bardot und machte berühmte Aufnahmen von Frank Sinatra. Später arbeitete er mit Musikern wie Elton John, David Bowie und Amy Winehouse zusammen.



>O'Neill war einige Jahre mit der Schauspielerin Faye Dunaway verheiratet. Eines seiner berühmtesten Fotos zeigt sie am Morgen nach ihrem Oscar-Gewinn für „Network“ 1977 am Pool sitzend. Seine Werke seien heute in zahlreichen Museen und Galerien weltweit zu sehen, hieß es in dem Nachruf. 2019 wurde O'Neill 'mit dem Orden „Commander of the British Empire“ für Verdienste um die Fotografie ausgezeichnet.

