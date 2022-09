Euregio-Museumstag 2022: Museen und baukulturelles Erbe im Fokus

Museumsfachleute aus den 3 Ländern der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino treffen sich seit 2010 beim Euregio-Museumstag zu einem jährlichen Austausch. Dieses Jahr fand die Veranstaltung in Heinfels in Osttirol statt. Über 130 Teilnehmende aus Tirol, Südtirol und dem Trentino befassten sich am Mittwoch eingehend mit dem Thema „Museen und das baukulturelle Erbe“.Auf die Bedeutung der Museen als „Bildungsstätten höchsten Niveaus“ wies in seiner Eröffnungsrede Südtirols Landeshauptmann und Museumslandesrat Arno Kompatscher hin: „Der befruchtende Austausch unter den Museumsfachleuten der Europaregion trägt dazu bei, dass sich die Museen im Sinne dieses Bildungsauftrages weiterentwickeln, um ihr hohes Niveau zu halten. Das Museumsjahr 2021 der Euregio zu Transport-Transit-Mobilität hat uns vor Augen geführt, dass die grenzüberwindende Zusammenarbeit der Museen neue und umfassende Einblicke in Geschichte und Entwicklungen eröffnet. Diese ermöglichen eine vertiefende Auseinandersetzung mit spezifischen Themen und steuern wertvolle Grundlagen zu Lösungsfindungen bei.“Im Fokus der Veranstaltung standen gelungene Initiativen zur Bewahrung des baukulturellen Erbes aus der gesamten Europaregion. Beispielhaft dafür sind das Museum im Grünen Haus in Reutte, das Museo Storico Italiano della Guerra im Trentino oder das Museum Gherdeina in Südtirol. Darüber hinaus besichtigten die Teilnehmenden die Burg Heinfels als herausragendes Beispiel für die Revitalisierung und museale Nutzung historischer Bausubstanz in Tirol.Im Zuge des Museumstags in Heinfels wurde auch die Euregio-Museumscharta an die Anwesenden verteilt. Diese wurde vom Trentino lanciert und ist das Ergebnis einer gemeinsamen Arbeit zwischen den Museen über ihre weitere Entwicklung. Außerdem wurde auch der Abschlussbericht zum Euregio-Museumsjahr 2021 überreicht. Der Bericht dokumentiert anschaulich die Vielfalt und hohe Qualität der Projekte, die im Museumsjahr 2021 umgesetzt wurden.