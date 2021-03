FRAME TO FRAME: Online-Vorlesung mit Christoph Huber und Mark Toscano

Im Gegensatz zu den inhaltlichen Angeboten der an der Newsletter-Reihe beteiligten Festivals (Trento Film Festival, Vienna Shorts, In Between Art Film, International Film Festival Innsbruck IFFI, Lago Film Fest, Diametrale, Schermo dell’arte und Sixpackfilm), die sich vornehmlich auf zeitgenössische Aspekte konzentrieren, wird der Vortrag die geschichtliche Entwicklung des experimentellen Kinos erörtern. Christoph Huber und Mark Toscano nehmen die Gäste mit auf eine 2-stündige, virtuelle Entdeckungsreise zu den Ursprüngen des Experimentalfilms.Christoph Huber ist Kurator in der Programmabteilung des Österreichischen Filmmuseums in Wien und hat dort mehrere große Retrospektiven mitkonzipiert. Er studierte Physik an der Technischen Universität Wien und war von 1999 bis 2014 Filmkritiker und Kulturredakteur bei der Zeitung „Die Presse“. Huber ist Europakorrespondent des kanadischen Magazins „Cinema Scope“ und schreibt außerdem für etliche internationale Print- und Online-Magazine.