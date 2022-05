Häusliche Gewalt eindämmen – ein Zeichen

Femizide sind die Spitze eines gesellschaftlichen Problems, das viele andere Formen geschlechtsspezifischer Gewalt einschließt – auch in Südtirol. Die Ausstellung „On Rememberance“, konzipiert von der Künstlerin Laura Volgger, zeigt 50 weiße Stühle als Platzhalter für weibliche Gewaltopfer in Südtirol.Die Ausstellung, welche die Kommission für Chancengleichheit nach Brixen geholt hat und heute eröffnet wird, ist Ausdruck eines wachsenden Widerwillens in der Gesellschaft, jegliche Form der geschlechtsbasierten Gewalt wörtlich „auf sich sitzen zu lassen“.Einen wichtigen Part der Vernissage nimmt das Protokoll Erika ein, das Sandra Girardi und Alessia Brunetti vorstellen.Es sieht vor, dass sich Frauen, die Opfer von Gewalt wurden, in der Notaufnahme der Krankenhäuser mit dem Codewort „Erika“ helfen lassen können: Nennen Frauen diesen Namen, dann werden sie sofort in einen geschützten Raum gebracht. Opfer häuslicher Gewalt werden meist von ihren Männern begleitet, weshalb eine Befragung ohne Begleitperson wichtig ist. Im geschützten Raum kümmern sich speziell ausgebildete Ärzte und Krankenpfleger um die Frauen, Frauenhäuser und Polizeikräfte werden kontaktiert.Das Protokoll Erika ist ein Projekt des Landes, des Sanitätsbetriebes und der Sicherheitsbehörden, um das Unterstützungsnetzwerk für Opfer von häuslicher Gewalt zu stärken. Gewaltopfer kommen dadurch schneller zu professioneller Hilfe, weshalb es wichtig sei, das Protokoll Erika in der Bevölkerung bekannt zu machen, sagt Stadträtin und Kommissionsvorsitzende Monika Leitner.„Langfristig können nur die Veränderungen Abhilfe schaffen, die auf unterschiedlichen Ebenen angesetzt werden. Eine davon ist die Ebene der Gemeinde, die sich immer wieder mit verschiedenen Aktionen gegen Gewalt positioniert hat. Ein weiterer wichtiger Schritt ist das neue Landesgesetz, das nun auf Gemeinde- und Bezirksebene erstmals klare Verantwortliche definiert hat“, sagt Leitner.Parallel zur Stuhlinstallation macht der Frauenhausdienst mit einer Puppenausstellung auf die Aktion „Hinsehen, Hinhören, Handeln!“ aufmerksam. Barbara Wielander präsentiert dazu einen Leitfaden für Aufmerksame.