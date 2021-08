InHarmonie: Kein Zusammenleben ohne Kunst

Wöchentlich stellen wir hier „harmonische“ Fragen an Südtiroler Künstler im Land (inside) oder im Ausland (outside). Im Video beschreiben sie sich selbst, in den Fragen beschreiben wir sie. Diese Woche ist der Künstler Ulrich Egger dran. + Von Eva Bernhard