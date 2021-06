InHarmonie: „Kultur bringt Abwechslung und Verbundenheit in unsere Leben“

Wöchentlich stellen wir hier „harmonische“ Fragen an Südtiroler Künstler im Land (inside) oder im Ausland (outside). Im Video beschreiben sie sich selbst, in den Fragen beschreiben wir sie. Diese Woche ist die Designerin, Kuratorin, Künstlerin Annika Terwey dran. + Von Manuel Lavoriero