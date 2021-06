InHarmonie: „Kunst ist ein Parameter des kulturellen Zeitgeistes“

Wöchentlich stellen wir hier „harmonische“ Fragen an Südtiroler Künstler im Land (inside) oder im Ausland (outside). Im Video beschreiben sie sich selbst, in den Fragen beschreiben wir sie. Diese Woche ist die Künstlerin Sissa Micheli dran. + Von Manuel Lavoriero