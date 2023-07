Innichen: Malwettbewerb „Die Frau in der Kunst“

Thema der 16. Auflage war: mein.dein.unser, ein Thema, das in sehr unterschiedlichen Motiven und Techniken zum Ausdruck gebracht wurde.Wie immer wurde das Thema vorab bekannt gegeben, die Malerinnen hatten von 7.30 Uhr bis 15 Uhr Zeit, das Bild zu malen, sie mussten sich irgendwo im Dorfzentrum positionieren, damit die Passanten ihnen auch ein bisschen über die Schulter schauen konnten. Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos.Die Jury, bestehend aus dem Direktor des Kunstlyzeums in Bruneck i.R., Dr. Hansjörg Rogger, nder Künstlerin Sabine Rubatscher aus Bruneck und dem Künstler Luis Seiwald aus Gsies, nhatte die schwierige Aufgabe, die besten Werke auszusuchen, das Niveau der Arbeiten war nsehr hoch.5 Bilder wurden insgesamt prämiert, von der Kategorie Jugendliche (12 bis 17 Jahre) konnte sich Naba Keita aus Innichen über 100 Euro freuen. Der Preis des besten Aquarellbildes, dotiert mit 500 Euro, ging an Antonia Bortoloso aus Schio. Den dritten Preis, ebenso 500 Euro, gewann Beatrice Cepellotti aus Codroipo. Michaela Pallanch aus Seis konnte sich über 700 Euro und den 2. Preis freuen. Den Hauptpreis über 1000 Euro gewann Ever Maraspin aus Innichen. Die Jury hat zudem für ein Bild von Claudia Kraler eine Spezialnennung verfasst.Organisiert wurde die Veranstaltung vom Tourismusverein Innichen unter der Schirmherrschaft des Kulturvereins „La Saletta“. Dieter Wurmböck, Präsident des Tourismusvereines und Harald Kraler, Vize Bürgermeister der Gemeinde Innichen, bedankten sich bei der Jury, bei allen Teilnehmerinnen und auch beim Verein La Saletta, welcher diese Veranstaltung vor 16 Jahren ins Leben gerufen hatte. Die „Frau in der Kunst“ wird auch nächstes Jahr wieder stattfinden, die Künstlerinnen sollten sich den Termin im Juli jetzt schon reservieren.