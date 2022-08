Innovation und Virtuosität beim „südtirol festival merano. meran“

Mit dem Gastspiel eines „Paradiesvogels“ startet das südtirol festival merano . meran in seine 37. Saison. Der schwedische Klarinettist und Entwickler multimedialer Projekte Martin Fröst ist weltweit in vielen musikalischen und theatralischen Welten zu Hause. Die „New York Times“ beschreibt ihn als Solisten mit unübertroffener Virtuosität. In seinen experimentellen Konzertformaten wie „Dollhouse“, „Exodus“ oder „Genesis“ tritt er nicht „nur“ als Instrumentalist, sondern auch als Tänzer und Schauspieler auf. Seit 2019 ist Martin Fröst Chefdirigent des Swedish Chamber Orchestra und mit diesem Klangkörper unternimmt er eine ausgedehnte Entdeckungstour, die Mozarts biographischem Fußabdruck durch Europa folgt.Das große Eröffnungskonzert der des südtirol festival merano . meran 2022 leitet er am 23. August im Kursaal mit der Ouvertüre aus Mozarts Oper „Don Giovanni“ ein, die 1787 in Prag – fernab von dessen Wohnort Wien – uraufgeführt worden war. Um „Don Giovanni“ kreisen viele Legenden, Gerüchte, Anekdoten und Geschichten. So soll Giacomo Casanova – der Don Juan des 18. Jahrhunderts – die Premiere nicht nur im Theater selbst erlebt, sondern bei den Proben auch noch Hand angelegt haben. Oder Mozarts Frau Constanze habe am Abend vor der mit Spannung erwarteten Aufführung einen Wachpunsch angerührt, damit Mozart die Ouvertüre rechtzeitig vollenden konnte. Auf dieses Meisterwerk folgt Mozarts letztes Instrumentalkonzert, das die Klarinette in den Vordergrund stellt.Der Komponist hatte das um 1700 entwickelte „Trompetchen“ auf Konzertreisen in Deutschland kennen gelernt. Übrigens: Das Adagio aus dem Klarinettenkonzert haben jede und jeder schon einmal gehört. Berühmte Beispiele für den Einsatz dieser Musik sind der Blockbuster „Jenseits von Afrika“ und die Kino-Komödie „Green Card“. Den romantischen Schlusspunkt setzt an diesem Abend Felix Mendelssohns 4. Sinfonie – das musikalische Tagebuch einer Italienreise. Beginn: 20.30 Uhr.