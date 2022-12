Japanischer Star-Architekt Arata Isozaki ist tot

Unter seinen bekanntesten Bauten sind das Museum of Contemporary Art in Los Angeles und der Palau Sant Jordi in Barcelona, der für die Olympischen Sommerspiele 1992 gebaut wurde. Isozaki entwarf auch mehrere Konzerthäuser und Museen in Japan und China, den Verwaltungssitz des US-Unterhaltungskonzerns Disney in Florida und den Allianz-Tower in Mailand.2019 wurde Isozaki als erster Japaner mit dem renommierten Pritzker-Preis ausgezeichnet. Diese Auszeichnung gilt als Nobelpreis der Architektur.