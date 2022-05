Junger Grödner Maturant stellt seine Werke aus

Die Gemälde an der Wand stellen den Lebenszyklus dar. - Foto: © teo

Der Künstler Michael Riffeser zwischen seinen Werken. - Foto: © teo

Manche Werke entstehen aus purer Leidenschaft. - Foto: © teo

Michael Riffeser ist 19 Jahre alt und besucht die fünfte Klasse des Kunstgymnasiums „Cademia“ in Gröden. Im Kreis für Kunst und Kultur St. Ulrich hat er seine erste eigene Ausstellung eröffnet.Mehrere Gemälde in Öl auf Leinwand erzählen von den Kernpunkten unseres Lebens und unserer Umwelt. Sie sollen den Lebenszyklus darstellen und darauf aufmerksam machen, dass wir oft die Wahl haben, auch wenn der Tod schon früh seinen Schatten auf das Leben wirft.Einige Gemälde sind strukturiert und durchdacht, andere sind aus purer Emotion entstanden. „Bei manchen Werken habe ich einfach drauflos gemalt, weil ich wütend war oder den Drang hatte, etwas auf Papier zu bringen“, erklärt der Künstler begeistert. Seine Werke entstehen in einer Werkstatt, die früher seinem Opa gehört hat.Ein Werk hat er bereits verkauft, wirkt aber nicht sehr glücklich darüber. „Das ist das schwierigste am Künstler sein. Wenn man ein Werk verkauft, verkauft man einen Teil von sich selbst“, sagt er nachdenklich.Die Vernissage war am 6. Mai. Die Ausstellung bleibt noch bis am 22. Mai geöffnet.